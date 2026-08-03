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ВТБ готовит крупнейшую по числу траншей сделку секьюритизации

ВТБ планирует секьюритизировать портфель потребительских кредитов и выпустить под него десять траншей облигаций, о чем на прошлой неделе сообщил на сайте раскрытия корпоративной информации, обратил внимание «Коммерсантъ».

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