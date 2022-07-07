Архангельская область получит больше миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры столицы региона

Заявки региона на получение инфраструктурных бюджетных кредитов одобрили 7 июля в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина.
Заявки региона на получение инфраструктурных бюджетных кредитов одобрили 7 июля в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина.
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