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Архангельская область получит больше миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры столицы региона

Архангельская область получит больше миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры столицы региона

Заявки региона на получение инфраструктурных бюджетных кредитов одобрили 7 июля в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина.

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