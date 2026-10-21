В ближайшие дни НАТО начнет переговоры о военных силах и ресурсах, которые понадобятся союзникам для защиты от «возможного нападения России в будущем», а также о том, кто будет за это все платить Изображение: Shutterstock На переговорах будут определены целевые показатели на 2029 год, согласно которым каждая из 32 стран-членов НАТО должна будет поучаствовать как финансово, так и в военном плане для защиты от внешних угроз.