Есть принципиальные отличия: как проявляются симптомы ковида, объяснила эпидемиолог Кудинова

Россияне активно обсуждают симптомы ковида. В стране вспышка коронавируса. Рассказываем, какой штамм гуляет по регионам, каковы реальные цифры по заболевшим и как ведет себя коварный вирус в организме, если вам не повезло им заразиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии