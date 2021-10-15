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Граждан Индонезии в Марокко репатриировали после отмены безвизового режима

Граждан Индонезии в Марокко репатриировали после отмены безвизового режима

Пять граждан Индонезии были репатриированы после того, как Марокко в одностороннем порядке приостановило безвизовый режим для индонезийских граждан, сообщает CNN Indonesia.

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