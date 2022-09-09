Минобороны показало работу российского медбатальона в Донбассе

Медицинский батальон укомплектован всеми необходимыми медикоментами, а также всем необходимым диагностическим оборудованием для проведения электрокардиографии, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, а также лабораторных анализов.
Медицинский батальон укомплектован всеми необходимыми медикоментами, а также всем необходимым диагностическим оборудованием для проведения электрокардиографии, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, а также лабораторных анализов.
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