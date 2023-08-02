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Где смотреть Родина Медиа – Динамо Вологда, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 2 августа

В среду, 2 августа, сыграют Родина Медиа и Динамо Вологда в 1/256 финала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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