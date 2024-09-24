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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По мнению геймдизайнера Square Enix, никто не хочет играть за уродливого протагон...

По мнению геймдизайнера Square Enix, никто не хочет играть за уродливого протагон...

По мнению геймдизайнера Square Enix, никто не хочет играть за уродливого протагонистаТецуя Номура, легендарный разработчик Square Enix, в недавнем интервью для Young Jump рассказал о своём подходе к дизайну персонажей, в частности для игры Final Fantasy 7 Rebirth.

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