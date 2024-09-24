По мнению геймдизайнера Square Enix, никто не хочет играть за уродливого протагон...

По мнению геймдизайнера Square Enix, никто не хочет играть за уродливого протагонистаТецуя Номура, легендарный разработчик Square Enix, в недавнем интервью для Young Jump рассказал о своём подходе к дизайну персонажей, в частности для игры Final Fantasy 7 Rebirth.
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