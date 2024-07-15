Андрей Зелтынь: "Любое масштабное насилие вызывает цепную реакцию"

Кто может стоять за терактами в московском «Крокус Сити Холле» и в Дагестане, есть ли там западный след и ждет ли нас новый всплеск террора, «Профилю» рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), востоковед Андрей Зелтынь.