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Андрей Зелтынь: "Любое масштабное насилие вызывает цепную реакцию"

Андрей Зелтынь: "Любое масштабное насилие вызывает цепную реакцию"

Кто может стоять за терактами в московском «Крокус Сити Холле» и в Дагестане, есть ли там западный след и ждет ли нас новый всплеск террора, «Профилю» рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), востоковед Андрей Зелтынь.

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