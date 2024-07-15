Андрей Зелтынь: "Любое масштабное насилие вызывает цепную реакцию"

Кто может стоять за терактами в московском «Крокус Сити Холле» и в Дагестане, есть ли там западный след и ждет ли нас новый всплеск террора, «Профилю» рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), востоковед Андрей Зелтынь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии