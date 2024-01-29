SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    И правильно сделал!Ксения Собчак зая...
  • Vladimir Vlasov
    Что у нас уже за выполнение своих обязанностей уже заводят уголовные дела, тогда и на хозяина то же заводите за халат...Против проводницы...
  • С С
    Передасты вперед! Западлючий мир окончательно сошел с ума. Интересно, а все  эти дурацкие веяния заразны?Стиль, личная жиз...

Канье Уэст запретил Бьянке Цензори пользоваться соцсетями, чтобы "защитить от негативных комментариев", но её друзья видят в этом признаки контроля

Канье Уэст запретил Бьянке Цензори пользоваться соцсетями, чтобы "защитить от негативных комментариев", но её друзья видят в этом признаки контроля

Друзья жены Канье Уэста Бьянки Цензори снова переживают за неё. На этот раз поводом стало её отсутствие в соцсетях, что для неё совершенно не свойственно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх