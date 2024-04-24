Главные тезисы отчёта губернатора Алтайского края Виктора Томенко за 2023 год

Губернатор Алтайского края выступил перед депутатами АКЗС с отчётом за год 24 апреля Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 апреля выступил перед депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания с отчётам по итогам 2023 года.
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