НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Рэпер Cam’ron встретил Тайрона Лю и стал донимать вопросами о проблемах «Клипперс»: «При Доке здесь все было ровно»

Рэпер Cam’ron случайно встретил в кофейне главного тренера « Клипперс » Тайрона Лю и в шутливой форме «допрашивал» специалиста, задавая неудобные вопросы о клубе, пока тот крутился возле прилавка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии