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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сэм Лейк и Клэй Мерфи рассказали, как они работали над сценарием к Alan Wake 2 Как ...

Сэм Лейк и Клэй Мерфи рассказали, как они работали над сценарием к Alan Wake 2 Как ...

Сэм Лейк и Клэй Мерфи рассказали, как они работали над сценарием к Alan Wake 2Как это ни невероятно после стольких лет ожидания, но Alan Wake 2 в продаже уже целую неделю, а первые впечатления от нее у игроков просто замечательные.

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