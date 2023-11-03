Сэм Лейк и Клэй Мерфи рассказали, как они работали над сценарием к Alan Wake 2 Как ...

Сэм Лейк и Клэй Мерфи рассказали, как они работали над сценарием к Alan Wake 2Как это ни невероятно после стольких лет ожидания, но Alan Wake 2 в продаже уже целую неделю, а первые впечатления от нее у игроков просто замечательные.
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