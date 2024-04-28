Никита Буянов выставил себя на посмешище — над “Тарковым” стебутся авторы Hel...

Никита Буянов выставил себя на посмешище — над “Тарковым” стебутся авторы Helldivers 2 и DayZПоследние пару дней игровое сообщество бурлит — авторы Escape From Tarkov предлагают 11К-гейминг (на самом деле, 13К, ведь вам придется заплатить дополнительный налог) для России и СНГ.