Отказ Евросоюза и НАТО от российских энергоносителей привёл к стагнации и рекордной инфляции, прямо ударил по покупательной способности населения стран-членов, заявил РИА Новости посол России в Брюсселе Денис Гончар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат-террорист...
- При попытке атако...
- ФСБ задержала пре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым