Лавров разъяснил главе МИД Таджикистана принимаемые в России меры безопасности

НС

Наталья Середа

А почему мы оправдываемся перед ними? Они оправдались за убитых и искалеченных в 90-е?! Они о Крокусе не промолвили и слова, мы перед ними хвостом виляем.Да оголиться граница, если уйдут оттуда наши, но и заискивать перед ними нечего.