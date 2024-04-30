Лавров разъяснил главе МИД Таджикистана принимаемые в России меры безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров позвонил коллеге из Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, он дал дополнительные подробные разъяснения о том, как российские службы предпринимают меры по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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