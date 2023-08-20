Как Суворов всю деревню перевенчал, или Какими на самом деле были деятели просвещения и герои времён крепостничества

Многие усадьбы-музеи поражают описаниями своих бывших хозяев, часто – екатерининских вельмож. Были они и просвещёнными, и прогрессивными, и людьми большого вкуса и ума.
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