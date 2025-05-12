Рубио назвал урегулирование конфликта на Украине приоритетом для США

Урегулирование конфликта на Украине в настоящее время является приоритетом для США. Об этом 12 мая сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.
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