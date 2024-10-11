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Царьград

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Под Выборгом произошло землетрясение: что известно

Под Выборгом произошло землетрясение: что известно

Рассказываем, что известно о землетрясении под Выборгом в Ленобласти 10 октября 2024 года.Редкое для Ленинградской области событие произошло вечером четверга, 10 октября2024 года, Там, под Выборгом, случилось землетрясение, сообщает сайт Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

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