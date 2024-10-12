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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «Помню, как Кучерова гнобили в прошлом сезоне. Доказал, что является одним из лучших в НХЛ. Он еще будет поджаривать кое-кому кое-чего»

Нападающий «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1). «Я прекрасно помню, как Кучерова гнобили в прошлом году.

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