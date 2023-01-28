Военное обозрение

3 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    ЧВК "Вагнер" и ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОВ небе над Артёмо...
  • алексей
    в источникеС точки зрения пе...
  • Игорь
    Что опять без Родины и флага? А нам нужны такие "игрушки" от МОК? Без денюжек от богатенькой России в бюджете большие...Национальный олим...

Великое посольство Петра I в Германии и Голландии

Великое посольство Петра I в Германии и Голландии

В конце XVII века России необходимы были союзники в войне с могущественной Турцией. Но захотят ли европейские страны воевать с турками? Да и как России воевать с турками, если у неё катастрофическая нехватка офицеров, как сухопутных, так и морских? А где же Петру брать генералов и адмиралов? Нанимать их в Европе – это практиковалось, но ведь, как … .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх