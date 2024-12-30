Власти Афганистана приняли закон об окнах

Tolo news: в Афганистане приняли указ об окнах, чтобы скрывать женщин от соседей В Афганистане запретили строить жилые дома таким образом, чтобы из окон и форточек можно было видеть женщин из соседних зданий.
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