Дмитрий Медведев: США «раздавят тапком» Зеленского, когда «наиграются» с ним

Когда руководство США «наиграется» с президентом Украины Владимиром Зеленским, от него избавятся, написал 29 ноября в своих соцсетях заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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