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Дмитрий Медведев: США «раздавят тапком» Зеленского, когда «наиграются» с ним

Дмитрий Медведев: США «раздавят тапком» Зеленского, когда «наиграются» с ним

Когда руководство США «наиграется» с президентом Украины Владимиром Зеленским, от него избавятся, написал 29 ноября в своих соцсетях заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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v
vonhe
пидарашу быстрее прихлопнет долбоебы
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10 час.
Юрий Шлыков
Завтра пиндосы перестанут вас кормить,и пиздец вам придёт.А ОНО ЕЩЁ ЧТО-ТО ВЯКАЕТ.Разуй глаза уёбок,ты уже труп.
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9 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Дмитрий Анатольевич! ВЫ абсолютно правы!!!
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7 час.

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