Про "братушек"и боеприпасы

Капиталистический и дружественный выход только один, скупать у сербов самим всю продукцию военного назначения. Тогда вопрос с логистикой.

Или всех работников военных предприятий Сербии перевезти на Российские заводы и увеличить производство у нас. Возможен ли такой вариант? Жаль руководство нашей страны не сможет ответить на этот вопрос.

Сергей Тюрин

А может нам всё-таки с самих себя начать? Сербы с их поставками оружия на Украину подождут. Как, почему и кто конкретно поставляет нефть из России на Украину? Из которой они делают горючку для своих танков.