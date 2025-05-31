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Про "братушек"и боеприпасы

Про "братушек"и боеприпасы

Третьи сутки пылают станицы (зачеркнуто) обсуждается информация СВР том, что сербы продают боеприпасы украинцам.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Капиталистический и дружественный выход только один, скупать у сербов самим всю продукцию военного назначения. Тогда вопрос с логистикой.
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9 час.
Сергей Алексеев
Или всех работников военных предприятий Сербии перевезти на Российские заводы и увеличить производство у нас. Возможен ли такой вариант? Жаль руководство нашей страны не сможет ответить на этот вопрос.
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9 час.
Сергей Тюрин
А может нам всё-таки с самих себя начать? Сербы с их поставками оружия на Украину подождут. Как, почему и кто конкретно поставляет нефть из России на Украину? Из которой они делают горючку для своих танков.
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5 час.
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