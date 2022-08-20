Военное обозрение

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ВМС США утилизируют первый в мире атомный авианосец «Энтерпрайз» на частной верфи

ВМС США утилизируют первый в мире атомный авианосец «Энтерпрайз» на частной верфи

Первый в мире авианосец с ядерной установкой «Энтерпрайз» был спущен на воду в 1960 году, участвовал в блокаде Кубы во время Карибского кризиса, Вьетнамской и Иракской войнах.

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