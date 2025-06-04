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Царьград

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"Кастом по-русски": энтузиазм и креатив владельцев превращают русский автопром во что-то особенное

"Кастом по-русски": энтузиазм и креатив владельцев превращают русский автопром во что-то особенное

Перешив руля, дверных карт и потолка – еще один популярный способ преобразить интерьер.В России автовладельцы проявляют неутолимую страсть к доработке своих машин, независимо от их марки, возраста или комплектации.

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