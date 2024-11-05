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Не видно ни зги! Белая пелена окутала дороги Дона. Ростовскую область накрыл мощный снегопад в выходные дни

Не видно ни зги! Белая пелена окутала дороги Дона. Ростовскую область накрыл мощный снегопад в выходные дни

Из-за мощного циклона донской регион столкнулся со снегопадом в День народного единства. Область встала в автомобильных пробках.

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