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В Петрозаводске водитель влетел в семь машин и устроил драку

В Петрозаводске водитель влетел в семь машин и устроил драку

В Петрозаводске у местного клуба мужчина протаранил семь припаркованных автомобилей и перевернулся. Его и пассажира вытащили из машины, но они оказались не очень этому рады, после чего началась потасовка.

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