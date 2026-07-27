В Петрозаводске водитель влетел в семь машин и устроил драку

В Петрозаводске у местного клуба мужчина протаранил семь припаркованных автомобилей и перевернулся. Его и пассажира вытащили из машины, но они оказались не очень этому рады, после чего началась потасовка.
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