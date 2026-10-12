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The Eurasia Daily news agency

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Izvestia: Shariy sold his villa to the godson of the head of the drug cartel "Himprom"

Izvestia: Shariy sold his villa to the godson of the head of the drug cartel "Himprom"

Blogger Anatoly Shariy sold his villa in Spain to a former Kiev policeman, whom the Ukrainian prosecutor's office calls the godson of the head of the international drug cartel Himprom, Izvestia found out.

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