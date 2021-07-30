В Алтайских горах нашли пришельца из другой галактики Недалеко от границы с Россией обнаружен один из самых больших в мире железных метеоритов.
В Алтайских горах нашли пришельца из другой галактики
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Юрий Ильинов
Великий советский педагог Шалва Александрович Амонашвили, автор концепции гуманной педагогики, однажды задал учителям, собравшимся на его лекции, вопрос. «Представьте себе ситуацию, вы проводите урок в четвертом классе, и заходит ребенок, который опоздал на 20 минут. Ваши действия?» Учителя начинают предлагать разные варианты: «Выйди из класса», «Давай дневник», «Садись на свое место, поговорим после урока»… Но Шалва Александрович не был удовлетворен. ⠀ Он сказал: «Когда ребенок зашел, я бы от всего сердца сказал: „Здравствуй, чадо мое, пожалуйста, проходи, садись, мы не могли начать без тебя урок, мы тебя ждали“. Это называется безусловная любовь, это нельзя сымитировать. Если он опоздает и на второй день, я с еще большей любовью скажу: „Здравствуй, чадо мое любимое, я так ждал тебя, проходи скорей, садись. Мы без тебя не могли начать урок“. ⠀ И вы знаете, если вы так сделаете три, четыре, пять раз, ребенок перестанет опаздывать. Потому что он реагирует только на чистый импульс любви. И если он чувствует, что его где-то любят, он не будет туда опаздывать больше. В этом психология ребенка: если он чувствует, что его где-то безусловно любят, его греют, он там ценен, его уважают как личность, он никогда туда больше опаздывать не будет». ⠀ Сам же Шалва Амонашвили до седьмого класса был круглым двоечником, а школу окончил с золотой медалью. Его отношение к учёбе изменила новая учительница по грузинскому языку, которая относилась к детям с интересом и уважением. Личность ребёнка стала центральным понятием концепции гуманной педагогики, которую разработал Амонашвили.
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3 г.
Юрий Ильинов
Вот так, по шажочку, по кусочку люди изобретают колесо..., которое давно уже открыто древними...а ученые все ж не верили, считали всех, кто видит меридианы на тонком шарлатанами. А теперь сами доказали наличие этих меридианов, по которым движется энергия в теле человека...). Но упираться продолжают. Логического понимания им пока не хватает. Что ж..подождем...дойдут и логически. ============ Отрывок из научной статьи: В ХХ в. накоплены научные данные, подтверждающие наличие биологически активных кожных точек с отличающимися электрическими характеристиками и соответствие их локализации канально-меридианно-точечной энергетической транспортной системе (КМТС) древневосточной медицины. ⚠ Однако, несмотря на их множественность и достаточную валидность, окончательного принятия официальной наукой концепции наличия КМТС не произошло, и она продолжила свое существование в рамках традиционной и эмпирической медицины. Причины этого — прежде всего невозможность логически объяснить ход канальных энергетических путей, увязав его с определенными анатомическими структурами, и отсутствие выявленного морфологического субстрата, безапелляционно доказывающего «электрическую особенность» этих участков ткани... ...Эти открытия и разработки имеют значительный парадигмальнотрансформирующий потенциал и создают предпосылки для существенного углубления фундаментальных знаний в медицине и клинике внутренних болезней. В ревматологии знания механизмов функционирования PVS и течения биоэнергетических процессов в соединительной ткани предопределяют возможность пересмотра патогенеза системных заболеваний соединительной ткани и открытия новых подходов к их терапии. Эти знания также могут на современном научном уровне дать объяснение проявлениям кожной симптоматики при заболеваниях внутренних органов, изучаемых в пропедевтике внутренних болезней, а также создать новое научное направление в дерматологии и аллергологии. Иридодиагностика, диагностика по языку, зоны Захарьена — Геда и другие получают современное научное объяснение. Достижения квантовой биофизики позволяют по-новому взглянуть на лекарственную терапию, а именно изучать, как тот или иной фармакологический агент через механизмы акцепции электронов влияет на клеточный метаболизм. Подходы с современных физико-биологических позиций могут дать ключ к решению мировых медицинских проблем ХХІ в., таких как пандемия ХНИЗ (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак), став основанием для трансформации электрохимической парадигмы обмена веществ в магнитоэлектрохимическую. Примечание: согласно древневосточной медицине меридианы — это пути движения энергии Ци внутри организма. Они проходят глубоко в теле. Врачи восточной медицины считают, что человек здоров только, когда энергия проходит по меридианам свободно и распределяется равномерно. Застой энергии, ее угнетение вызывает болезни холода, а ее переизбыток — болезни жара. Статья представляет собой логическое продолжение публикаций «Энергетическая система человека: что известно официальной медицине?»
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3 г.
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