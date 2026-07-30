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Edenex: Создание защищенного контура для движения капитала между юрисдикциями

Edenex: Создание защищенного контура для движения капитала между юрисдикциями

Edenex: Создание защищенного контура для движения капитала между юрисдикциями Юлия СавельеваКомпания консолидирует позиции агрегатора торгового финансирования, внедряя институциональный стандарт управления капиталом, токенизации RWA и автоматизации трансграничных расчетов с привлечением партнеров.

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