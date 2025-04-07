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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп об оскорблениях фанов «МЮ» в адрес матери Фодена: «Они недостаточно воспитаны, им должно быть стыдно. Люди с витрины мирового футбола настолько беззащитны»

Инцидент произошел во время манчестерского дерби (0:0) в АПЛ. «Это недостаток воспитания, но это касается не «Ман Юнайтед», а болельщиков.

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