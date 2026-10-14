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Тренер «Акрона» Благоевич после победы над «Локомотивом»: «Перед началом Кубка нам не давали много шансов»

Тренер «Акрона» Благоевич после победы над «Локомотивом»: «Перед началом Кубка нам не давали много шансов»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:1, 3:1 — по пенальти) в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27.

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