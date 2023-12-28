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Президент Бразилии пригласил Владимира Путина на саммит G20

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра заявил, что власти страны будут рады участию президента России Владимира Путина в саммите Большой двадцатки, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре следующего года.

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