В Петербурге 28 июня представят новые «Времена года»

Концерт начнётся в 20 часов В Екатерининском собрании 28 июня в восемь часов вечера музыканты «Петербург-концерта» – Камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа – представят программу «Pro Вивальди» (6+).
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