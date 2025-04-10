Члены Комиссии по контролю за государственными финансами рассмотрели отчет по аудиту Министерства внутренних дел за 2023 год

Недооценка зданий и земельных участков, а также допущение неточностей в учете основных средств — это некоторые из выводов, представленных в отчете аудита финансовых отчетов Министерства внутренних дел, завершенных 31 декабря 2023 года.
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