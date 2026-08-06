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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ленини об игре против Месси на ЧМ: «Он самый лучший, не описать все его качества. Ему сложно противодействовать, несмотря на возраст»

Полузащитник « Краснодара » Кевин Ленини поделился впечатлениями от игры против Лионеля Месси на ЧМ-2026 .

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