Президент Украины Владимир Зеленский позвал американского лидера Дональда Трампа посетить страну, сообщает AFP со ссылкой на транскрипт интервью политика передаче «60 minutes», которое должно выйти позже.
Зеленский позвал Трампа на Украину
Комментарии
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Eduard
Зачем,на руины тобой созданые посмотреть?Все кто погиб из украинцев за время его Президентства на его совести!
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12 час.
Eduard
Как говорил классик:"Нет уж,лучше вы к нам!"
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12 час.
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