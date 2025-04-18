WSJ: Спецпосланник Уиткофф во время переговоров в России решал вопрос территорий

ВМ

Владимир Минаков

" предположил, что киевскому режиму не сильно нужны районы, население которого говорит на русском языке." О.... Так это территория Новороссии и Малороссии, т.е., от Хмельницкой до Луганской областей... И шо, вся эта территория отойдёт под юрисдикцию России или из неё тоже будут выделять автономные регионы? Нам, конечно, не скажут сейчас, но потом поставят перед фактом... Говорила мама отдельным руководителям: " Учись на доктора!", так нет, пошли в политику... Даже Швондерлям профессию поменяла...