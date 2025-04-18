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WSJ: Спецпосланник Уиткофф во время переговоров в России решал вопрос территорий

WSJ: Спецпосланник Уиткофф во время переговоров в России решал вопрос территорий

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф прокомментировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot; предположил, что киевскому режиму не сильно нужны районы, население которого говорит на русском языке.&quot;                                                  О.... Так это территория Новороссии и Малороссии, т.е., от Хмельницкой  до Луганской областей... И шо,  вся эта территория отойдёт под юрисдикцию России или  из неё тоже будут выделять автономные регионы? Нам, конечно, не скажут сейчас, но потом поставят перед фактом...  Говорила мама отдельным руководителям: &quot; Учись на доктора!&quot;, так нет, пошли в политику... Даже Швондерлям профессию поменяла...
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