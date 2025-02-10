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Царьград

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ВСУ перебросили в район Суджи более 320 человек из Сум и Чернигова

ВСУ перебросили в район Суджи более 320 человек из Сум и Чернигова

Командование ВСУ перебросило в Суджанский район более 320 боевиков из резерва.Стало известно о том, что ВСУ перебросили в Курскую область в район города Суджи резервные роты.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
320 потенциальных трупа, если они раньше в плен не убегут сдаваться!
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