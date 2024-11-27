Россия выдержит инфляцию даже в 50%, заявил экс-председатель ЦБ Сергей Дубинин. По его словам, при нынешнем уровне инфляции можно «существовать достаточно долго», а Турция и вовсе несколько лет живёт при инфляции 50%.
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