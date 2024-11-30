Многие считают главным виновником происходящего сейчас на Украине Хрущева, передавшего когда-то Украинской ССР Крым.
"Ельцин все пропил". Кравчук в Беловежье, оказывается, мечтал об Одессе - а получил даже Донбасс
Комментарии
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М
Мария
Как ни крути, получается, что выборы - это способ провести на мякине народ. Люди не знали, за кого голосовали. Голосовать есть смысл только тогда, когда знаешь человека. К примеру, на предприятии. Мы же голосуем за людей, которых не знаем. Вот почему я разочаровалась полностью в демократии и в выборах. Должна быть какая-то другая система прихода к власти. Не знаю, какая.
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13 час.
Violetta Grigorieva
Борис Ельцин, по сути, обрёк русских и украинцев на войну, которая в итоге развернулась спустя десятилетия.
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11 час.
ВТ
Врам Тавризов
Кравчук получается телок - знал про будущую войну и пошёл водку пить Да он получил такой подарок к своей должности, что мог пить водку на радостях до самой отставки и засунуть язык перед нашими, чтобы они не взяли Донбасс назад на переговорах
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10 час.
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