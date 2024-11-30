"Ельцин все пропил". Кравчук в Беловежье, оказывается, мечтал об Одессе - а получил даже Донбасс

М

Мария

Как ни крути, получается, что выборы - это способ провести на мякине народ. Люди не знали, за кого голосовали. Голосовать есть смысл только тогда, когда знаешь человека. К примеру, на предприятии. Мы же голосуем за людей, которых не знаем. Вот почему я разочаровалась полностью в демократии и в выборах. Должна быть какая-то другая система прихода к власти. Не знаю, какая.