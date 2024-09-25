Взорванная шахта стала могилой для боевиков ВСУ, почему Киев «проморгал» штурм «проклятой крепости», новости фронтов СВО на утро 25 сентября Юлия СоколоваЗеленский открыто заявил, что не пойдет на переговоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Некролог из Лондона и «адский огонь» для разведчиков ВСУ: где прозвучали взрывы на Украине 21 сентября
- Российское правительство утвердило список стран с политикой, противоречащей традиционным ценностям России
- Массированный удар по важнейшим военным заводам Украины: третьи сутки не прекращаются удары «Искандеров» и беспилотников
Свежие комментарии