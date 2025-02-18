МТС пересмотрит стратегию развития Nuum — «Ведомости»

МТС планирует оптимизировать траты на принадлежащий ему аналог YouTube. Речь идет о платформе Nuum ее структура сейчас оптимизируется, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в МТС, двух бывших сотрудников платформы и собеседника в конкурирующей компании.