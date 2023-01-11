Бобровский против «Колорадо»: 10-я победа в сезоне, 11-й матч с 4+ пропущенными шайбами

Сергей Бобровский одержал 10-ю победу в сезоне в матче против «Колорадо». Российский вратарь «Флориды» отразил 27 из 31 бросков «Эвеланш» (5:4).
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