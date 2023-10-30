В Черниговском районе Приморья сотрудники полиции рассказали «серебряным волонтерам» об уловках мошенников

Сотрудники отдела МВД России по Черниговскому району совместно с представителями Администрации, Думы, отдела социальной защиты населения, отделения Социального фонда Российской Федерации, Черниговской центральной районной больницы и депутатом Законодательного Собрания Приморского края Юлией Пак провели мероприятие для «серебряных волонтеров», направленное на профилактику дистанционного мошенничества.
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