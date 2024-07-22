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Регионы России

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В Южно-Сахалинске перекрыты дороги из-за строительства и ремонта

В Южно-Сахалинске перекрыты дороги из-за строительства и ремонта

В течение дня 23 июля в нескольких местах области будет ограничено движение автотранспорта. Так, на улице Ленина временно прекращен проезд к оптовым и розничным базам из-за работ по прокладке водопропускной трубы.

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