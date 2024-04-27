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Театр абсурда

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МИД Таджикистана рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в Россию

МИД Таджикистана рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в Россию

вучит она так, дословно: "Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости".

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Комментарии
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Татьяна Романова
С нетерпением ждем когда МИД Азербайджана сделает то же самое.
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9 час.
Николай Аленов
Всех азиатов надо гнать в шею из России. Это пятая колонна .
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8 час.
Николай Гончаров
Нужно, чтобы они не временно, а навсегда воздержались от поездок в Россию.
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7 час.

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