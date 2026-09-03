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Пьяный житель Орла без прав на чужой машине учинил серьёзное ДТП

Пьяный житель Орла без прав на чужой машине учинил серьёзное ДТП

23-летний орловец сел на руль чужой «Киа Рио» и попал в ДТП, в котором пострадал человек. В ходе разбирательства сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что машина принадлежит жительнице областного центра.

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