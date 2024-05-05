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Ларионов о «Зените»: «Одно пожелание – чтобы в команде было побольше наших ребят. Но у клуба другие приоритеты, за ними стоит богатая компания»

Тренер ранее посетил матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (1:1). – Недавно «Зенит» продлил контракт с Семаком еще на шесть лет.

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